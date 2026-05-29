リレー種目の表彰式でメダルを手にする山口尚秀（中央）＝静岡県立水泳場10月の愛知・名古屋アジアパラ大会の代表選考を兼ねたパラ競泳のワールドシリーズが29日、静岡市の静岡県立水泳場で開幕し、女子200メートル自由形は知的障害の木下あいらが2位に入った。今大会はさまざまな障害クラスの選手が同じレースに出場し、タイムを基にしたポイントで順位を争う形式。男子100メートル自由形は知的障害の山口尚秀（四国ガス）が