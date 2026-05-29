元テレビ東京でフリーの鷲見玲奈アナウンサーが、ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。鷲見アナは２９日、自身のインスタグラムを更新。「ＴａｙｌｏｒＭａｄｅのウェアは夏も快適プリーツが大人可愛くてとても好みです」「＃ゴルフ女子コーデ」と記し、膝上のミニ丈のプリーツスカートにハイソックスのさわやかなゴルフウェアを着たショットなどをアップした。この投稿には、「ウェアも可愛いけど、何より鷲見さんが