「ソフトバンク２−０広島」（２９日、みずほペイペイドーム）広島が今季ワーストの４連敗となり、同ワーストの借金１０になった。同７度目の完封負けを喫し、交流戦は１４年以来１２年ぶりの４連敗発進となってしまった。５月に借金１０に達するのは２０１２年以来、１４年ぶりの屈辱。敵地でのソフトバンク戦は８連敗となり、１８年以降、勝利がない。この日は打線に元気がなく、相手先発・大関に快投された。四回は１死か