バルセロナがアトレティコ・マドリードに所属するアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に向けて本格始動したようだ。29日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。ロマーノ氏によると、バルセロナはアルバレスを早急に獲得するべく、アトレティコ・マドリードに最初の正式オファーを提示したとのこと。金額は1億ユーロ（約185億円）と見られており、追加条項や選手の