27日（水）に発生した台風6号は発達しながら北上し、6月1日（月）には沖縄に接近する見込みです。その後は進路を東寄りに変えて、西日本や東日本でも影響が大きくなりそうです。台風6号についてフカボリしてお伝えします。■台風6号最新の進路予想29日（金）午後6時現在、台風6号はフィリピンの東の海上を発達しながら北上しています。31日（日）には「強い」勢力となり、予報円の中心を進むと、1日（月）〜2日（火）には沖縄本