中東情勢の緊迫化によるナフサ不足を受け、パッケージが白黒になったカルビーの「ポテトチップス」が２９日、札幌市中央区のコンビニエンスストアに登場した。カルビーはナフサ由来の印刷インクの調達が不安定として、主力商品のパッケージを白黒仕様に順次変更している。同区のセブン―イレブンでは白黒パッケージの「うすしお味」など３種類が並び、来店客が手に取っていた。購入した同区の専門学校生（１８）は「色がない