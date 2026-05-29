個性を強め「タフさ」をアップ！スズキは2026年5月27日、軽ハイトワゴン「ハスラー」「ハスラー タフワイルド」を一部仕様変更（マイナーチェンジ）しました。なかでも、存在感強めな別シリーズ「タフワイルド」の刷新に対し、SNSなどでは多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「新型ハスラー」のタフ仕様「“新”タフワイルド」です！ 画像で見る（30枚以上）ハスラーは、2014年1月に初代が誕生。