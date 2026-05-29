国は去年行った国勢調査の人口速報値を発表しました。三重県では前回の2020年の調査に比べて、減少幅が拡大しました。 【写真を見る】三重の人口速報値 減少幅が拡大 169万4896人で前回調査と比べると4.3％減 文科省の高校教育改革に基づいて…モデル4校の整備費約1億3400万円を補正予算案に 総務省が29日に公表した、去年実施の国勢調査の人口速報値によりますと、三重県の人口は169万4896人でした。前回の2020年の調査と比べる