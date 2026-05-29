大江戸温泉物語グループは、7月より、“プールのあるホテル・宿”にて、夏季限定のプール営業を順次開始。その中から、夏のレジャーに向けた家族旅行に最適な宿泊施設を紹介している。【写真】多彩なプールが楽しめる！中四国最大級を誇る“レオマウォーターランド”の様子■ファミリーで1日中遊びつくせる今回ファミリー向けに提案されるのは、チェックイン前からチェックアウト後まで、移動の負担なく施設内で夏のレジャー