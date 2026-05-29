愛知県知立市の交差点で、自転車に乗っていた15歳の女子高校生をひき逃げしたとして、30歳の男が逮捕されました。高校生はその後、死亡しました。 【写真を見る】自転車で登校中の女子高校生がひき逃げされ死亡…「怖くなりその場から立ち去りました」軽乗用車を運転の30歳男を逮捕 逮捕されたのは、愛知県大府市の会社員・竹内勇人容疑者30歳です。 警察によりますと、竹内容疑者は29日午前8時40分ごろ、知立市谷田町の交差点