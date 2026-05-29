5回を投げ終え、ベンチに戻るソフトバンク・大関。捕手山本祐＝みずほペイペイドームソフトバンクの大関がテンポよく1安打に抑え、3年ぶりの完封で2勝目を挙げた。二回に山本祐の遊ゴロの間に1点を先制し、三回は正木が3号ソロを放って加点した。広島は投打がかみ合わず、4連敗で今季ワーストの借金10。