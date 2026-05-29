俳優の中谷美紀が、オーストリアの広大な自宅の庭に小鹿が現れた様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】中谷美紀、オーストリアの広大な自宅庭や夫・娘との2ショットこれまでもInstagramで、プライベートについて発信してきた中谷。夫でドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナー氏との夫婦ショットや、4歳の時に出会った継娘・J氏との親子ショットなどを投稿してきた。また、オーストリアの自宅の庭の様子もたびたびアッ