◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（２９日・京セラドーム大阪）中日の細川成也外野手が、勝ち越しの２点タイムリーを放った。１―１の７回２死満塁で３番手・寺西のフォークを左前へはじき返した６号ソロを放った５月２６日の楽天戦（バンテリンドーム）からの連続無安打は１４打席でストップ。４番の意地の一打に、６回１失点と粘投していた先発・柳はベンチで両手を挙げてガッツポーズ。仲間からの祝福に