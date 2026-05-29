◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（２９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・田中晴也投手（２１）が先発し、６回１１５球を投げて３安打、２四球、３奪三振、１失点で降板。３月２８日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる今季２勝目はならなかった。初回２死一、三塁のピンチは無失点で切り抜けたものの、２回１死満塁では中野の二ゴロの間に１点を失った。３回以降は制球も定まり、６回まで３人ずつで抑えて無失点。序