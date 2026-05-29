俳優の水上恒司の共演オフショットが話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」の告知とともに撮影オフショットを披露。共演した俳優の福士蒼汰や「東方神起」のユンホらとのショットや自転車を漕ぐシーンなど投稿した。この投稿に「自転車爆走凄かった！恒司くんのシーンでほっこりクスッとなって福士蒼汰さんのシーンでは痛い怖いってなったよ体感的にはアクショ