タレントの重盛さと美の自撮りショットが話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに「好きですか？」とつづると、鏡越しの自撮りを公開。舌をペロリと出すなど様々な表情を見せた。この投稿に「好きですか？じゃなくて、可愛すぎて困ってます笑同い年なのに、３０過ぎてからさらに垢抜けて綺麗になってくのほんと憧れるさと美ちゃんの食事法、私も真似して毎日がんばってるよ」「ありがとう好きを超えて