◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―０広島（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・大関友久投手が、今季初完封で３月３１日の楽天戦（楽天モバイル）以来となる今季２勝目を挙げた。ファームでの再調整も味わい、５月６日の西武戦（ベルーナドーム）以来、約３週間ぶりのマウンドだった。初回からテンポよく３者凡退に抑えると、流れに乗った。許した安打は４回１死から広島・菊池に打たれた左翼線二塁