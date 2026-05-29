鹿児島市はサッカースタジアムの候補地2か所の整備費などを比較した結果について、29日の市議会で報告しました。全体の整備費は県立鴨池庭球場が215億円で、サンロイヤルホテル跡地より78億円低く抑えられることが示されました。 鹿児島市はスタジアムの候補地として、鹿児島港本港区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテルの跡地と、県立鴨池庭球場を調査し、29日の市議会で結果を報告しました。 （鹿児島市スポ&#