熱戦が続く県高校総体。29日は、鹿児島市でアーチェリーが行われました。 選手たちが狙う的は70メートル先に設けられています。 （記者）「選手たちが射貫く的の前に来ています。それぞれ点数が定められていますが、最高得点の10点、中心エリアは音楽のCDほどのサイズ。ここを選手たちは狙います」 72本の矢を放ち、合計点を競う個人の部。男子注目は串木野高校2年の中袴田遊選手です。 ことし3月、静岡