警察の内部情報を漏らしたとして、県警の元生活安全部長が逮捕されて31日で2年です。 今後の公判で、元生活安全部長は当時の本部長が不祥事の隠蔽を図ったことへの公益通報だと主張する方針ですが、県警は29日、改めて隠蔽や公益通報を否定しました。 （県警 岩瀬聡本部長）「職員による非違事案が相次いだ。県民から厳しい批判をもらった。いま我々ができることは再発防止対策をしっかり進めて、県民の県警への信頼回復が図れ