初夏になると酸っぱいものを食べたくなる。昨今の日本はとても暑くて、どうしようもない。ちなみに夏はどちらかというと苦手だ。紫外線も強いし、外は暑いけど脱げる量には限界があるから、冬でいうカイロを貼るなどの対策のしようがなかなかない。ちなみによくきかれるのが夏のマラソンについてだ。マラソンはだいたい9月くらいからシーズンインして、3月、4月でシーズンアウトする。なので夏はオフシーズンになる。オフとはいえ