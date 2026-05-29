ドル円は過去最大の介入額公表も静観、ユーロとポンドはまちまち＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、揉み合い商状。ドル円は159円台前半での取引に終始している。財務省が発表した4月28日ー5月27日の介入実績は11兆7349億円と、市場予想の10兆円規模を上回る巨額となった。しかし、発表後の相場はほぼ無反応で、短期間で水準を戻した事実が示すドル買い・円売り圧力と、当局の強い姿勢への警戒感が相殺した格好