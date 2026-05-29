本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/29（金） EUR/USD 1.1505（20億ユーロ） 1.1550（11億ユーロ） 1.1580（7.61億ユーロ） 1.1600（15億ユーロ） 1.1625（6.76億ユーロ） 1.1650（15億ユーロ） 1.1655（8.73億ユーロ） 1.1700（11億ユーロ） USD/JPY 158.30（7.00億ドル） 158.50（6.66億ドル） 159.00（5.81億ドル） 160.00（7.62億ドル）