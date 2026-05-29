２８日、山東省高密市金苹果幼稚園で、シャボン玉遊びをする子ども。（高密＝新華社配信／李海濤）【新華社北京5月29日】6月1日の「国際子どもの日」が近づき、中国各地で多彩なイベントを楽しむ子どもたちの姿が見られた。２６日、四川省遂寧市船山区の順城街幼稚園で、子どもたちにパフォーマンスを披露するロボット犬。（遂寧＝新華社配信／劉昌松）２８日、河南省鄭州市の緯一路小学校で、球技を披露するバレーボール部の児