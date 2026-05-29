記者会見に臨む中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月29日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は29日の記者会見で、日本とフィリピンが首脳会談後の共同声明で「両国間の排他的経済水域（EEZ）および大陸棚の海洋境界画定交渉を正式に開始した」と発表したことについて、中国がEEZと大陸棚を有する海域に関わる問題であり、中国の海洋権益を著しく侵害するとして「強い不満と断固たる反対」を表明し