指名手配中の男とみられる人物が映る、新たな防犯カメラの映像を入手しました。■通報入る約1時間前歩いている大山容疑者の映像か新たに入手した、事件現場近くの防犯カメラの映像です。兵庫県たつの市の住宅で、母親の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件。撮影されたのは、今月19日の午前9時すぎ。警察への通報が入る、およそ1時間前です。歩いているのは、大山容疑者とみられます。服装をよく見ると、黒地に白いラ