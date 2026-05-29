ルーマニア国防省は、ロシアのドローンがルーマニアの集合住宅を直撃し、2人が負傷したと発表しました。ルーマニアは報復措置を示唆しているということです。ロシアのドローンが29日、ウクライナとの国境に近いルーマニア・ガラツィ市の集合住宅を直撃し、2人が負傷したとロイター通信などが報じました。ルーマニア国防省は、ロシアが行っているウクライナへの大規模攻撃の影響を受けたとしていて、ルーマニア側はロシア大使を召喚