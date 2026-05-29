フジテレビ系「ぽかぽか」が２９日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日は、モデルで女優のすみれがゲスト出演。すみれは、ダイエットの話題で３２歳の頃の出産を回想。「妊娠中、１７キロオーバーして。１０キロぐらいは戻ったんですけど。その後、全然戻らなくて」と本格的なダイエットに取り組んで、体重を戻したという。すみれは「シンプルにいろいろやってきた中、食べないのは絶対にありえ