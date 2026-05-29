5月24日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」の“オトナ独身男女編”最終章が放送された。参加者の坪倉由幸（我が家）は、徳井義実（チュートリアル）のBBQ中の行動に、再び「モテる」と確信したようで…。【映像】壺漬けカルビが大好評のチュートリアル徳井、別の調理で連続失敗!?今回の参加者は、48歳の坪倉のほか、最年長54歳の大久保佳代子（オアシズ）、51歳の