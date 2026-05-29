5月29日、東京ガーデンシアターでBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が開催され、各賞の受賞者が発表された。 レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）には、宇都宮ブレックスのD.J・ニュービルが選出。東地区3連覇を果たしたチームをけん引した司令塔が、3年連続3度目の受賞を果たした。 複数受賞者も目立った。ニュービルはレギュラーシ&#