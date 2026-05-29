5月29日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。 午前中から激震が続いた。14年間、琉球ゴールデンキングス一筋に所属し、地元出身でありクラブの顔として活躍していた岸本隆一の退団が発表された。さらに午後には桶谷大ヘッドコーチ、佐々宜央アソシエイトヘッドコーチの契約満了が公