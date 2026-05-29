ニューヨーク・ニックスは、1999年以来となるNBAファイナル進出を決めたことを受け、恵まれない子どもたちへ数百枚規模の観戦チケットを寄付することを発表した。球団を運営する『MSG Sports』が、5月28日（現地時間27日、日付は以下同）に声明を発表している。 ニックスは「NBAファイナル2026」で、ウェスタン・カンファレンス決勝の勝者と対戦予定。ホーム開催となる第3戦、第4戦では、慈善団体『Gard