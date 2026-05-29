SC相模原は29日、シュタルフ悠紀リヒャルト監督(41)との契約を更新したと発表した。同監督は24年6月より同職を務めている。クラブを通じ「今回の特別大会での戦いを通して、再びこのチームを率いる機会をいただけたことを嬉しく思います。だからこそ、結果と成長で応え続けなければいけないと思っています」とさらなる成長を誓っている。