全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ワン シユ] 2 - 0 [ユリア スタロドゥツェワ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第6日がフランス パリで行われ、女子シングルス3回戦で、ワン シユとユリア スタロドゥツェワが対戦した。 第1セットはワン シユが6-3で先取。第2セットもワン シユが7-5で制し、ワン