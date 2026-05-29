北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は被告人質問が行われ、女は女子高校生の態度に「イライラしていた」と述べました。（内田被告）「本当の目的って何だろうと、色々考えて不安でした」午後から始まった内田梨瑚被告の被告人質問。初めて自身の言葉で事件について言及し始めました。殺人などの罪に問われている内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校