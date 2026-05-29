歌手のEXILE TAKAHIRO（41）が28日、Instagramを更新。タトゥーが見えるプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】妻・武井咲がいいねしたTAKAHIROの投稿2017年9月に俳優の武井咲（32）との結婚を発表し、8歳、4歳、1歳の3人の女の子を育てているTAKAHIRO。Instagramでは、ハワイ旅行や幼少期ショットなど、プライベートの様子を発信しており、これらの投稿に武井さんが「いいね!」を付けて反応してきた。タ