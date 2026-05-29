女性レーシングドライバーで争われる「KYOJO CUP」の今季第1戦で優勝するなど、注目の19歳ドライバー・富下李央菜が、国内最高峰レース「スーパーフォーミュラ」第5戦の生中継にゲスト出演。【映像】ガチすぎる愛車＆オフショット（別カットあり）番組内のトークコーナー「ピット裏トーク」にて、自身のガチすぎる愛車や自身のInstagramに掲載しているオフショットを披露。現役レーサーも驚くほどの「車愛」と可愛らしい素顔を