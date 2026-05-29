【WWE】SMACK DOWN（5月22日・日本時間23日／ケンタッキー・レキシントン）【映像】「ヒールなのに可愛い」美女トリオ、ブーイングでも“ドヤ顔”超大物揃いの女子レスラーたちをまとめて飲み込んだ昇格組“やんちゃな3人娘”が、いまファンを魅了。登場まもないユニットが番組を支配し、「ヒールなのに可愛い」「上手いよなこの3人」--アメリカでブーイングを浴びる3人が、日本では意外な人気