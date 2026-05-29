ラグビーリーグワンは5月30、31日にプレーオフ準決勝（ともに秩父宮）を行う。29日は、31日に対戦する埼玉（レギュラーシーズン＝RS＝2位）と東京ベイ（同3位）が試合登録メンバーを発表し、両HCがオンライン会見した。埼玉の金沢篤ヘッドコーチ（HC）は「ここを目標にやってきた。いい準備ができたし、すごく楽しみにしている」と話した。けがで第15節から約1カ月半、出場がないCTBディラン・ライリー（29）が先発に復帰。ラ