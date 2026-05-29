長野・善光寺近くで工事中にガスが漏れ、男性作業員が心肺停止の状態で救急搬送されました。【映像】現場付近の様子消防によりますと午後2時すぎ、長野市で「都市ガスの工事でガスが漏れた」などと作業員から通報がありました。この事故で50代の男性作業員が、心肺停止の状態で救急搬送されました。現場は、善光寺からおよそ500m離れた住宅街です。（ANNニュース）