自民党が、憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入った。投開票の立会人などの規定を公選法にそろえる内容で、今国会で提出し成立を目指す。複数の関係者が29日明らかにした。