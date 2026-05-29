◇交流戦ヤクルト―楽天（2026年5月29日楽天モバイル最強パーク）ヤクルト・池山隆寛監督と白井一行球審の間で7回の投手交代のタイミングを巡って“行き違い”が生じた。ヤクルトベンチは先頭が左打者の堀内だったため、左腕・山野を続投させる方針だったが、代打に右打者の吉野が登場。ここで池山監督は白井球審に交代を告げたが、ルール上認められなかった。この行き違いで、ヤクルトベンチからコーチが白井球審にル