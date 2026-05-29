台風6号の最新進路 来週、台風6号は、東海地方に大きな影響を与える恐れがあります。 【画像】最新の雨・風シミュレーション いつどこで雨が降る？台風6号の影響は まず台風の進路から見てみると、現在は本州のはるか南の海上に台風の中心があります。このあと、発達しながら北上する見通しで、暴風も西日本から東日本、沖縄にかけて警戒が必要と言えそうです。 発達のピークは超えても、暖かい海面水温を通ってく