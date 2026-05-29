財務省は4月28日から5月27日までの間に11兆7349億円の為替介入を実施したと発表しました。【映像】11兆7349億円の為替介入を行った財務省財務省が発表した「外国為替平衡操作の実施状況」によりますと、4月28日から5月27日までの間に、11兆7349億円の介入が実施されました。月ごとに公表される金額としては、過去最大です。外国為替市場では、4月30日と5月の連休中にドルに対して急激に円高が進む動きがありました。政府は