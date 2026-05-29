兵庫県たつの市で母娘2人が殺害された事件で、指名手配されている男の足取りが徐々に明らかになってきた。事件発覚当日や、その数日前の行動を捉えた複数の防犯カメラ映像も新たに確認され、逃走の経緯に注目が集まっている。警察には、これまでに290件以上の情報が寄せられ、行方を追っている。現場近くで姿が…容疑者とみられる人物の新映像兵庫・たつの市で母と娘が殺害された事件で、指名手配されている大山賢二容疑者（42）。
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