5月28日、歌手・タレントの工藤静香がInstagramを更新。32年前に着用したという思い出のブーツを再び履き、その変わらぬスタイルに注目が集まっている。工藤は《無理矢理履きました》とコメントを添え、動画と写真を投稿。そのブーツとは、1994年に発売された22枚目のシングル『Jaguar Line』のジャケットで衣装として使用していた、鮮やかなヒョウ柄のロングブーツだった。「投稿された動画では、ボーダーのタンクトップにデ