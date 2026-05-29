5月18日放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれ、鈴木紗理奈の名をあげたタレント・あのの騒動が尾を引いている。「番組内でのあのさんの発言を受けて、鈴木紗理奈さんは20日にInstagramのストーリーズで《そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。普通にいじめやん》《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、そ