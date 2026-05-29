お手頃価格で本格スイーツが楽しめる【シャトレーゼ】。洋菓子から和菓子まで幅広くそろう中、今回は暑い日に食べたくなる「新作アイス」に注目しました。まとめ買いしたくなる人気シリーズの新フレーバーから、ちょっと贅沢な気分を味わえそうなご褒美アイスまでラインナップ。気分に合わせて、お気に入りを選んでみて！ 手が止まらなくなる！？ ひと口サイズの個包装アイス ブラックク