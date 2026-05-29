ＡＫＢ４８で、長らくセンターを務めた前田敦子の大人コーデにファンはくぎ付けになった。２９日にインスタグラムで「ＳＥＲＡＰＩＡＮ２６ＡＷｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ美しい職人技と上質な空間にときめくひとときビスポークもさせていただきしっかり悩みました楽しみ」とつづり、おでこ丸出しの前田がブラウンのパンツ、ジャケットを着てバッグを持った姿をアップした。この投稿には「大人な雰囲気」「本当に優雅」