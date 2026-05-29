女優の綾瀬はるかが２９日、都内で行われたお笑いコンビ「千鳥」の大悟とダブル主演した映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）の初日舞台あいさつに出席した。カンヌ国際映画祭でコンペティション部門に選出され、綾瀬もカンヌ入り。現地では大きな反響を得た。国内でも１１日に完成披露試写会が行われているが、多くの観客に届く公開日を迎えたことで「今日いよいよ本番みたいな気持ち。皆さんに届けばいいなという緊張とワクワ